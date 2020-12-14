Учені України та Ізраїлю спільно працюватимуть над створенням ізраїльської вакцини від COVID-19

Українські та ізраїльські вчені спільно працюватимуть над швидким створенням ізраїльської вакцини від COVID-19, повідомляє прес-служба посольства України в Ізраїлі.

"13 грудня 2020 року відбулася зустріч посла України в державі Ізраїль Євгена Корнійчука з міністром охорони здоров'я держави Ізраїль Юлієм Едельштейном. Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці в рамках боротьби з пандемією. Корнійчук та Едельштейн досягли домовленості щодо спільної роботи ізраїльських та українських науковців над швидким виготовленням ізраїльської вакцини, а також обміном інформацією про дієвість вакцини", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

Міністр Едельштейн також зазначив, що ізраїльська сторона надасть всебічне сприяння в швидкому отриманні Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній, які вже отримали затвердження FDA або перебувають на завершальній стадії його отримання.

Крім того, сторони обговорили питання подальшого розвитку співпраці між Україною та Ізраїлем у сфері медичного туризму в обох напрямках.

Співрозмовники також домовилися вивчити питання щодо квоти на залучення працівників із догляду за людьми похилого віку в рамках "Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці держави Ізраїль".

За матеріаласи https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/3465354710200024, Інтерфакс-Україна.