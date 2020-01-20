Украина перестанет впускать авто с приднестровскими номерами

Как передает Trassa E-95, Украина прекратит пропускать через границу автомобили с номерными знаками Приднестровья с апреля текущего года.

Об этом 20 января сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику, передает ТАСС.

"Наши украинские коллеги проинформировали, что с 1 апреля они перестанут пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами", - сказал Кику.

Он призвал жителей левого берега Днестра легализовать свой транспорт с помощью специального номерного знака, который был ранее совместно разработан Кишиневом и Тирасполем. По словам Кику, большинство автомобилистов уже воспользовались этой возможностью.

Кику также проинформировал, что с 10 января Молдова в тестовом режиме ограничила выезд за рубеж автомобилистов с левого берега Днестра без зарегистрированных в Кишиневе водительских прав и документов на автомобиль. При этом по территории правобережной части страны приднестровцы могли передвигаться без ограничений.

Власти непризнанного Приднестровья пригрозили ответить зеркальными мерами на запрет с молдавской стороны. Они также объявили о введении ограничительных мер в отношении всех типов транспортных средств из Молдовы с 24 января, если Молдова не отменит свой запрет.

Ранее в понедельник вице-премьер по реинтеграции Молдовы Александр Фленкя объявил, что Кишинев приостановил действие этого запрета на пересечение молдавско-украинской границы для автомобилей с номерами Приднестровья. По его словам, молдавские власти теперь буду анализировать "информацию, которую профильные органы собрали за последние 10 дней", пока действовал этот запрет. По материалам http://topnews.odessa.ua