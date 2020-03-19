Украинцев эвакуируют из Польши специальными поездами Интерсити - расписание

Благодаря слаженным действиям Министерства инфраструктуры, Укрзализныци и Посольства Украины в Польше наши граждане смогут вернуться домой тремя специальными поездами Интерсити +

Украинские граждане, заблокированные на польской территории, смогут вернуться домой тремя специальными поездами Интерсити +, сообщается на официальном сайте Мининфраструктуры.

Три поезда сообщением "Пшемысль (Перемышль) - Киев" будут отправляться из Польши 20 марта. Всего будет три поезда "Интерсити".

No715/716 - 706/705 (отправление из Пшемысля (Перемышля) в 15-45, прибытие в Киев в 00-46 21 марта No709/710 - отправление в 10-18 - прибытие в Киев в 19-26 No 705/706 - 716/715 - отправление из Пшемысля в 13-10 и прибытие в Киев в 22-17.

В Перемышль поезда отправятся без пассажиров. Бригады стюардов, которые обслуживают поезда, будут оснащены всеми средствами защиты и дезинфекции. Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua

По материалам https://www.autocentre.ua