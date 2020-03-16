Украинцев из Египта должны вернуть туроператоры - глава МИД

Туроператоры должны выполнить свои обязательства и вернуть украинцев из Египта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Туроператоры, которые так героически свезли людей в Египет, в том числе за последние дни, должны выполнить свои обязательства и вернуть граждан назад. Министерство инфраструктуры будет с ними работать для того, чтобы находить для них специальные слоты, будет специальная модель для осуществления этого. Но не удастся туроператорам переложить это бремя полностью на государство", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Министр подчеркнул, что в понедельник в Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул, который был командирован туда для того, чтобы быть на месте и помогать украинским гражданам решать их проблемы.

"Мы будем всем помогать. Я хочу еще раз сказать: мы не бросим ни одного гражданина на произвол судьбы, и проблему украинцев в Египте мы будем решать совместно с теми, кто эту проблему создал, и рассчитываем на конструктивное, ответственное отношение туроператоров", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, 730 граждан Украины помещены на 14-дневный карантин в гостинице в египетском городе Шарм ель-Шейх в связи с выявлением в нем двух туристов, больных коронавирусом Covid-19. Глава МИД Украины заявил, что среди украинцев, которые находятся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом. По материалам Интерфакс-Україна.