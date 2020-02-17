Украинцев с симптомами коронавируса не буду эвакуировать из китайского Уханя

Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего граждан Украины из Уханя, сообщил министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей", - сказал он на брифинге в Киеве.

Он отметил, что самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, в Украине его возвращения ожидают в четверг.

"Эвакуируются здоровые люди. На борт люди с симптомами острой респираторной болезни не будут допущены. Это общемировая практика эвакуации из карантинных зон".

По его словам, перед посадкой на самолет люди пройдут медицинский осмотр китайскими медработниками, а также командой украинских медиков от Минздрава.

Он рассказал, что салон самолета разбит на зоны таким образом, чтобы исключить возможность передачи вируса между пассажирами. Также там будет отдельное помещение для изоляции людей, у которых могут появиться симптомы во время перелета.

Дома эвакуированных украинцев поместят на 14 дней на карантин. Если в течение этого периода у кого заметят симптомы болезни, их будут отправлять в "боксированные" изоляторы в больницу.

Ляшко сообщил, что каждый день в мире фиксируется сокращение случаев заболевания коронавирусом Covid-19. В Украине, в частности, ни одного больного вирусом нет.

По материалам "Рубрика".