Украинцы в Китае уже прибыли в аэропорт и регистрируются на рейс

Все украинцы и иностранцы, которые будут эвакуированы в Украину 19 февраля, уже приехали в Международный аэропорт Уханя и регистрируются на спецрейс авиакомпании SkyUp

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в КНР и в Монголии.

Отмечается, что в аэропорту людей доставили на автобусах.

Отмечается, что на выполнение решения правительства Украины, посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй.

В эвакуационном списке - 48 украинцев и 29 иностранцев.

Напомним, сегодня в 2:50 ночи из Киева вылетел украинский самолет специального рейса в город Ухань, который стал эпицентром заражения новым коронавирусом, чтобы доставить украинцев, которые находятся на территории Китая, домой.

На онлайн-табло авиаперевозчика SkyUp, который эвакуирует украинцев из Уханя, указано, что самолет прилетит в "Борисполь" утром 20 февраля, хотя ранее пунктом назначения был указан Львов.

Уже 14 стран эвакуируют своих граждан из Уханя.

Известно, что Украина планирует эвакуировать из китайского Уханя 74 человек, среди которых 25 иностранцев.

Также глава МВД Арсен Аваков рассказал детали эвакуации украинцев из китайской провинции Ухань, центра вспышки коронавируса, откуда, по его словам, не будут забирать тех, у кого температура тела 37,2 и больше.