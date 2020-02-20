Украинцы, заболевшие коронавирусом на круизном лайнере, выздоровели

Два украинца, заболевшие коронавирусом COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess, выздоровели. Об этом журналистам сообщил сегодня глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Радуцкий отметил, что в масс-медиа информации об этом не было.

Также он рассказал о том, что при эвакуации граждан Украины из китайской провинции Хубэй одного человека не пустили на борт самолета из-за собаки (ранее сообщалось, что речь идет об украинке Анастасии Зинченко), еще у двоих обнаружили признаки простуды, в частности, повышенную температуру. Им окажут необходимую помощь в клиниках Китая.

4 февраля лайнер Diamond Princess изолировали у берегов японского города из-за подозрения на заражение коронавирусом у людей, которые находятся на борту.

9 февраля вирус выявили у украинца, члена экипажа лайнера, на следующий день стало известно о заболевшей на лайнере украинке.

Сегодня стало известно, что два заболевших пассажира Diamond Princess скончались. Всего на лайнере заразилось вирусом более 500 человек

По материалам Liga.net