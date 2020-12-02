Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від COVID-19 - Радуцький

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації рекомендував парламенту підтримати законопроєкт, який дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти COVID-19.

Про це, передає Укрінформ, йдеться у повідомленні партії "Слуга народу" у Фейсбуці.

"Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт No4314. Він дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

"Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров'я України", - відзначив голова комітету Михайло Радуцький.

"І завдяки законопроєкту це стане можливим. Адже залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б уже зараз провести вакцинацію частини населення. Так само і скорочення термінів державної реєстрації вакцин пришвидшить їхнє повномасштабне застосування", - зауважили у "Слузі народу".

Законопроєкт No4314 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Українищодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)" внесено до Верховної Ради 4 листопада народними депутатами із різних фракцій, серед них і голова профільного комітету Михайло Радуцький.

"Проєкт закону розроблений з метою створення умов для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти COVID- 19" - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом закону пропонується скоротити строки затвердження клінічних випробувань (КВ) та проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19). А також - подовження строку дії Закону України No 539-IX, що передбачає аналогічні положення для лікарських засобів для лікування COVID-19 до кінця карантину, встановленого Кабінетом Міністрів.

У пояснювальній записці до законопроєкту також зазначається, що, за даними ВООЗ, зараз у світі в процесі розробки знаходиться 160 кандидатів-вакцин, 19 із яких - на клінічній стадії розробки. ВООЗ інформує про 254 активних клінічних випробування кандидатів-вакцин у світі.

"Залучення до України КВ вакцин від COVID-19 дозволило б уже зараз провести вакцинацію досить значної (за попередніми підрахунками, від 30 тисяч осіб) частини населення України завдяки проведенню таких випробувань. Своєю чергою, скорочення строків державної реєстрації вакцин від COVID-19 сприятиме прискоренню повномасштабного застосування ефективних та безпечних вакцин, які успішно пройшли КВ, на території України", - стверджують автори законопроєкту в пояснювальній записці. За матеріалами Укрінформ.