Україна може відмовитися від сезонного переходу на літній час,

В Україні можуть скасувати сезонний перехід на літній час. Це залежить від того, як Євросоюз врегулює подібне питання.

Наразі в Україні перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну. Однак її можуть скасувати для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як зазначили в Мінекономіки, Європейська комісія запропонувала розглянути питання щодо можливого скасування переведення годинника двічі на рік. Відтак кожна країна ЄС повинна до квітня 2021 року визначитись, на якому часі вона залишиться: на літньому або зимовому.

Мінекономіки здійснює моніторинг ініціатив Європейської комісії щодо зміни порядку обчислення часу в ЄС. У разі ухвалення на законодавчому рівні в ЄС рішення про скасування переведення годинників буде запропоновано Кабміну розглянути можливість відповідних змін у законодавстві України, - мовиться у повідомленні. Сезонне переведення годинників: головне Вже у цю неділю, 25 жовтня о 4:00 за київським часом стрілку годинника переведуть на 1 годину назад. Аналогічний порядок обчислення часу діє на території ЄС.

У березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Однак дане голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників.

Навіщо переводити годинники?

Ідея штучно маніпулювати часом належить американському вченому, політику, дипломату, винахіднику Бенджаміну Франкліну. У 1784 році він запропонував збільшити світловий день з метою скорочення витрат на електроенергію. За матеріалами news.24tv.ua