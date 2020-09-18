Україна - на 13-му місці у світі та на четвертому у Європі за кількістю нових випадків COVID-19

17 вересня у світі COVID-19 виявили у 308 тисяч людей. Померло в цей день 5475 пацієнтів.

Про це повідомляє Українська правда, з посиланням на дані сайту Worldometer.

У 213 країнах виявили 308 113 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 53 тисячі хворих в країнах Європи.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Іспанія, Франція, Росія, Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 13-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Станом на 18 вересня у світі зафіксовано 30,3 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 22 мільйони людей. 950 176 пацієнтів померло.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня. За матеріалами Український репортер.