Україна оновила перелік країн "червоної" зони за поширенням COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я оновили перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення COVID-19.

Список опублікований сьогодні на сайті МОЗ. У ньому подано дані про кількість активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні станом на 25 вересня.

До переліку країн "червоної" зони, зокрема, увійшли Ізраїль, Бахрейн, Чорногорія, Аргентина, Коста-Рика, Андорра, Іспанія, Перу, Багамські острови, Чеська Республіка, Кувейт, Панама, Франція, Бразилія, Мальдіви, Колумбія, Молдова, Сполучені Штати Америки, Люксембург, Кабо-Верде, Ірак, Парагвай, Оман, Ліван, Лівія, Мальта, Бельгія, Нідерланди, Чилі, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Монако, Тринідад і Тобаго та ін.

В Україні станом на 25 вересня показник активних хворих на коронавірусну хворобу становить 109,5 осіб на 100 тис. населення. За матеріалами УНІАН.