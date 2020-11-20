Україна оновила список "червоних" і "зелених" країн

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон з урахуванням епідситуації з COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Так, зараз до переліку "зеленої" зони входять 149 країн, серед яких: КНР, Німеччина, Кіпр, ОАЕ, Молдова, Греція, Росія, Бразилія, Білорусь, Туніс, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Єгипет і Естонія.

У "червоному" списку залишаються 44 країни, в тому числі: Грузія, Чехія, Польща, Хорватія, Італія, Франція, Португалія, Угорщина, США, Румунія, Іспанія, Велика Британія і Словаччина.

З повним списком можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Після повернення з країн "червоної" зони українці повинні проходити двотижневу самоізоляцію або робити тест на COVID-19.

Відзначимо, тижнем раніше в "червоному" списку було 45 країн, а в "зеленому" - 148. За матеріалами Слово і Діло.