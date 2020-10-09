Україна оновила список країн "червоної" і "зелених зон

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. У "красну" зону, зокрема, потрапили Ісландія, Вірменія і Велика Британія.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Так, в "червоній" зоні всього виявилися 46 країн. Це на чотири країни менше, ніж у минулому списку.

"Червоними" стали чотири нових країни - Беліз, Ісландія, Вірменія і Велика Британія. В "зелений" список перейшли відразу 8 країн - Лівія, Мальта, Чилі, Катар, Угорщина, Боснія, Монако та Тринідад і Тобаго.

Відзначимо, при поверненні з "червоних" країн громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на COVID-19. За матеріалами РБК-Украхна.