Україна оновила список країн "червоної" і "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України в п'ятницю, 16 жовтня, оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон з урахуванням епідситуації з COVID-19.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Так, у "червоному" списку опинилися 44 країни (в попередньому переліку МОЗ їх було 46). З "небезпечної" зони вибули Об'єднана Республіка Танзанія і Руанда.

Серед країн, які залишаються в "червоній" зоні: Чехія, Ізраїль, Нідерланди, Бельгія, Франція, Велика Британія, Вірменія, Словаччина, США, Румунія і Швейцарія.

До "зеленого" списку МОЗ входять 149 країн, в тому числі: Грузія, Польща, Угорщина, Туніс, Хорватія, Мальдіви, Бразилія, Росія, Італія, Канада, Індія, Швеція, Білорусь, Греція, Туреччина, Литва і Єгипет.

Нагадаємо, в Україні 15 жовтня оновили зони карантину. У "червону" потрапили такі обласні центри, як Харків, Полтава, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

У МЗС повідомляли, що для українських туристів зараз відкриті кордони 58 країн. За матеріалами Слово і Діло.