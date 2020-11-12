Україна отримає 8,5 млн доз від COVID-19, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна отримає близько 8,5 млн доз вакцини проти COVID-19.

Про це розповів на брифінгу.

Рішення про дату постачання Україні вакцини від коронавірусу приймуть 19 листопада.

За його словами, країна працює з механізмом COVAX, який забезпечить постачання в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби.

"Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% кількості населення. Мова йде про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тисяч доз. Найближче засідання COVAX буде 19 листопада, коли стане відомо про орієнтовані дати постачання", - заявив головний санітарний лікар.

Раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наразі Україні найліпше запровадити локдаун, а також що найближчим часом Україна закупить медобладнання на суму $23 млн. За матеріалами rubryka.com