Україна отримає вакцину від коронавірусу не раніше травня

Перша партія вакцин від COVID-19 з'явиться в Україні не раніше травня 2021 року завдяки програмі глобального доступу до вакцин від Covid-19 COVAX, пише в понеділок, 23 листопада, "Економічна правда".

Як йдеться в публікації, наразі існують три шляхи постачання вакцин від COVID-19 в Україну: За програмою COVAX, закупівлі за кошти держбюджету і комерційні постачання через мережу дистриб'юторів.

"Як повідомляє ВООЗ, вакцини найімовірніше стануть доступними у травні- червні 2021 року. За програмою COVAX гарантовано буде доставлена вакцина для 20% населення, а решту держава купуватиме самостійно", - зазначили в уряді.

Перший транш за програмою COVAX становитиме 1,2 млн доз, а загалом за цією програмою Україна отримає до восьми мільйонів доз. Цього вистачить на щеплення чотирьох мільйонів людей, адже вакцинація передбачає введення ін'єкції двічі з інтервалом у 21 день. Передусім вакцина буде спрямована на людей з групи ризику: медпрацівників, людей віком понад 65 років та людей з хронічними захворюваннями.

За інформацією МОЗ, уряд також веде перемовини з компаніями Moderna та Pfizer-BioNTech щодо поставок вакцини в Україну. Однак результати перемовин не можуть бути оголошені публічно за вимогами виробників.

Як йдеться у статті, для закупівлі вакцини в держбюджеті 2021 року передбачено 19,4 млрд грн. Ще 50 млн євро Україна спрямує з коштів на розвиток муніципальної інфраструктури Європейського інвестбанку.

Співрозмовник "Економічної правди" в уряді повідомив, що минулого тижня президент Володимир Зеленський провів переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель щодо придбання препарату, одним з розробників якого є німецька компанія BioNTech. Якщо заявлені для купівлі вакцини кошти будуть виділені, то Україна зможе придбати близько 38 млн доз препарату від Pfizer- BioNTech. Цього вистачить для вакцинації 19 млн людей. За матеріалами Zaxid.net