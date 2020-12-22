Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, - Криклій

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення не закривати авіасполучення з Великою Британією.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор. НЕТ.

"У нас із британцями візовий режим, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули", - зазначив чиновник.

За словами Криклія уряд України буде вести моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій британії і в разі потреби змінить це рішення.

Нагадуємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Про рішення припинити приймати рейси з Великої Британії через новий штам коронавірусу оголосили Німеччина, Італія, Франція, Нідерланди та низка інших країн.