Україна склала графік вакцинації населення від коронавірусу - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Про це міністр заявив на брифінгу у вівторок, 8 грудня.

"Ми чітко розуміємо, і склали відповідні графіки вакцинації, розподілили всіх людей за пріоритетами. І ми вважаємо, що у пріоритеті повинні бути люди, які входять до груп ризику. Це група ризику за професійною ознакою - наші медичні працівники", - сказав Степанов.

Він зазначив, що в групу ризику за професійною ознакою також входять працівники освіти і працівники Нацполіціі. Також обов'язкова для вакцинації повинна бути група ризику за віком і станом здоров'я.

Це люди старше 60 років і люди, які мають супутні захворювання. Степанов додав, що МОЗ працює для якнайшвидшого отримання вакцини від коронавірусу.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

Уряд Великої Британії придбав 40 мільйонів доз вакцини, що вистачить для щеплення 20 мільйонів людей або третини населення країни. Особливістю цієї вакцини є необхідність її зберігання при наднизьких температурах.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19. За матеріалами Главком.