Україна в зоні високого ризику спалаху поліомієліту

Через низький рівень вакцинування Україна опинилася в зоні високого ризику спалаху поліомієліту. Таких висновків дійшла Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (РКС), йдеться на сторінці Київської міської державної адміністрації у фейсбуці.

За даними комісії, за п'ять місяців 2020 року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі три дози вакцини для профілактики поліомієліту.

Директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург зауважила, що для стійкого колективного імунітету рівень вакцинації має досягати позначки 95%. За таких показників у вакцинокерованих інфекційних хвороб просто не залишається шансів.

Вона зазначила, що статистика в Києві загалом підтверджує дані Європейської регіональної комісії із сертифікації ліквідації поліомієліту. Загальний рівень охоплення вакцинацією в столиці в середньому становить 30,7%.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я минулого року оголосила, що дикий поліовірус типу 3 можна відтепер вважати знищеним. Останній випадок його виявлення було зафіксовано в 2012 році. Про ліквідацію дикого поліовірусу типу 2 було оголошено у вересні 2015 року. Всього існують три серотипи дикого поліовірусу. На сьогодні залишається тільки один штам - поліовірус типу 1.

ВООЗ зазначає, що три країни Європи мають високий ризик можливого поширення поліовірусу в разі його появи або завезення. Це Боснія і Герцеговина, Румунія і Україна.

За матеріалами LB.ua