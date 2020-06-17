Україна відкриває пункти пропуску з Білоруссю і РФ

Кабінет Міністрів України відновив пішохідне й автомобільне сполучення з Білоруссю і Росією.

Спершу запрацють пункти пропуску Дольськ і Вільча з Білоруссю. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 17 червня.

Таке рішення пов’язане з поступовим послабленням карантинних заходів, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Росія та Білорусь належать до країн “червоної зони” – після прибуття з них до України, людям необхідно проходити два тижні обсервації.

За матеріалами МВС, ICTV Факти