Українці можуть в'їхати у 23 країни - список
2020-07-07 12:58
Українці можуть в'їхати у 23 країни, включаючи держави, куди необхідна віза. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "РБК-Україна" .
"Країни, які відкриті для українців - їх загалом 23. Ці 23 країни включають ті держави, у які потрібна віза. Тобто, в'їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватись деяких правил", - заявив Кулеба.
- Туреччина
- Сербія
- Албанія
- Північна Македонія
- Чорногорія
- Білорусь
- Великобританія
- США
- Мексика
- Єгипет
- Туніс
- Республіка Корея
Менш популярні напрямки:
- Ірак
- Іран
- Афганістан
- Південний Судан
- Ефіопія
- Бурунді
- Сомалі
- Кенія
- Замбія
- Танзанія
- Сейшельські острови
В Афінах затримали українців через заборону в'їзду до Греції.
За матеріалами РБК-Україна
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