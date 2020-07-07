Українці можуть в'їхати у 23 країни - список

Українці можуть в'їхати у 23 країни, включаючи держави, куди необхідна віза. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "РБК-Україна" .

"Країни, які відкриті для українців - їх загалом 23. Ці 23 країни включають ті держави, у які потрібна віза. Тобто, в'їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватись деяких правил", - заявив Кулеба.

Туреччина

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Великобританія

США

Мексика

Єгипет

Туніс

Республіка Корея

Менш популярні напрямки:

Ірак

Іран

Афганістан

Південний Судан

Ефіопія

Бурунді

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Сейшельські острови

В Афінах затримали українців через заборону в'їзду до Греції.

За матеріалами РБК-Україна

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