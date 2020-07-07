Українці можуть в'їхати у 23 країни - список

2020-07-07 12:58

Українці можуть в'їхати у 23 країни, включаючи держави, куди необхідна віза. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "РБК-Україна" .

"Країни, які відкриті для українців - їх загалом 23. Ці 23 країни включають ті держави, у які потрібна віза. Тобто, в'їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватись деяких правил", - заявив Кулеба.

  • Туреччина
  • Сербія
  • Албанія
  • Північна Македонія
  • Чорногорія
  • Білорусь
  • Великобританія
  • США
  • Мексика
  • Єгипет
  • Туніс
  • Республіка Корея

Менш популярні напрямки:

  • Ірак
  • Іран
  • Афганістан
  • Південний Судан
  • Ефіопія
  • Бурунді
  • Сомалі
  • Кенія
  • Замбія
  • Танзанія
  • Сейшельські острови

В Афінах затримали українців через заборону в'їзду до Греції.

За матеріалами РБК-Україна

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