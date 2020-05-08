Туристичний бізнес під час карантину, введеного через пандемію коронавірусу, дуже сильно постраждав. Тому українці не скоро зможуть знову поїхати на відпочинок.

У 2020 році українці вже не полетять на відпочинок до Туреччини, а Єгипет, Європа і Азія відкриються не раніше осені.

Про це, на правах анонімності, розповів директор одного із найбільших українських туроператорів. Передає OBOZREVATEL.

Він зазначив, що наразі у туристичному бізнесі повна катастрофа.

Крім того, Туреччина до кінця липня закрила вліт для України, як однієї з 16 країн, яким заборонено її відвідувати і транзитувати.

Також, стало відомо, що Європа і Єгипет для іноземних туристів відкриються в кінці серпня або в перших числах вересня.