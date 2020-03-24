Українців планують евакуювати із Туреччини, Катару, ОАЕ та Казахстану

Міністерство інфраструктури разом із авіаперевізниками планує рейси з Туреччини (Стамбул, Анталія), Катару (Доха), ОАЕ (Дубай), Казахстану (Алмати).

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"МІУ разом із авіаперевізниками планує рейси з Туреччини (Стамбул, Анталія), Катару (Доха), ОАЕ (Дубай), Казахстану (Алмати)", - написав Криклій.

Він підкреслив, що ймовірність введення більш жорсткого карантину в інших країнах зростає щодня і попросив українців не зволікати з рішенням повертатися додому.

Квитки можна придбати на сайтах авіакомпаній Sky Up Airlines та МАУ ("Міжнародні авіалінії України").

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Глава уряду Денис Шмигаль також повідомив, що в Україні закриють усі аеропорти, крім "Борисполя". За материіалами Укрінформ.