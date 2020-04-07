Українським приватним клінікам дозволили робити ПЛР-тести на коронавірус

Приватним лабораторіям та клінікам, а також усім закладам охорони здоров'я, які мають відповідну ліцензію та потужності, дозволено проводити ПЛР- тестування на наявність коронавірусу

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Depo.ua із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров'я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування", - сказав він.

За останніми даними, в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Водночас в Україні зареєстровано 45 летальних випадків внаслідок захворювання на коронавірус. Минулої доби COVID-19 виявили у 32 медичних працівників.

За матеріалами https://www.depo.ua