"Укрзалізниця" припинила продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому

У зв'язку з поширенням коронавірусу АТ "Укрзалізниця" з 00:01 19 жовтня припинила продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому, повідомили в пресслужбі УЗ.

"За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця припиняє продаж квитків на окремих залізничних станціях", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Таким чином, з 00:01 19 жовтня продаж квитків припинено на залізничних станціях Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім.Т.Шевченка.

"До врегулювання ситуації поїзди проїжджатимуть через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.