Укрзалізниця призначила ще два потяги для перевезення українців з Польщі

Укрзалізниця призначила ще два спецпотяги для перевезення українців із Польщі на 25 березня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

"Укрзалізниця призначила ще два швидкісних поїзди Інтерсіті+ "Перемишль - Київ" для надання допомоги українцям, котрі внаслідок карантинних обмежень не можуть самостійно перетнути кордон", - йдеться у повідомленні.

Перший поїзд відправиться із Перемишля о 13:10 25 березня No716/715. Під час рейсу з Польщі поїзд робитиме зупинку у Львові та прибуде до Києва о 22:17.

Другий поїзд No706/705 відправиться із Перемишля о 15:50 25 березня, також зробить зупинку у Львові й прибуде до Києва о 00:46 26 березня.

Зазначається, що із Києва поїзди відправляться без пасажирів. Проте бригада стюардів, яка обслуговуватиме поїзд, буде забезпечена усіма необхідними засобами захисту та дезінфекції для пасажирів, які їхатимуть з Польщі.

Повідомляється, що квитки на ці поїзди можливо купити тільки через онлайн- систему Укрзалізниці.