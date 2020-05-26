"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на п'ять потягів, - Криклій
2020-05-26 21:13
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні
Про це повідомив в Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на 5 потягів Інтерсіті+ :
- №721/722 та №726/725 Київ-Харків
- №763/764 Київ-Одеса
- №711/712 Київ-Костянтинівка
- №740/739 Київ-Кривий Ріг
Потяги почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.
За матеріалами Еспресо TV