"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на п'ять потягів, - Криклій

2020-05-26 21:13

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні

Про це повідомив в Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на 5 потягів Інтерсіті+ :

  • №721/722 та №726/725 Київ-Харків
  • №763/764 Київ-Одеса
  • №711/712 Київ-Костянтинівка
  • №740/739 Київ-Кривий Ріг

Потяги почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.

За матеріалами Еспресо TV

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