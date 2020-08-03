"Укрзалізниця" закрила продаж квитків до Луцька та Тернополя

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди далекого прямування до станцій Луцьк і Тернопіль. Міста потрапили в "червону зону" відповідно до адаптивного карантину.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Продаж квитків на поїзди далекого прямування до станції Луцьк і Тернопіль і назад були закриті відповідно до рішення регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протокол рішення "Укрзалізниця" отримала 31 липня о 19:10", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діє для поїздів: No41 / 42 Дніпро-Трускавець, No98 / 97 Ковель- Київ, No88 / 87 Ковель-Новоолексіївка, No12 / 11 Одеса-Львів, No81 / 82 Київ-Ужгород, No49 / 50 Київ -Трускавец, No136 / 135 Чернівці-Одеса, No108 / 107 Одеса-Ужгород, No110 / 109 Львів-Херсон, No86 / 85 Львів- Новоолексіївка, No715 / 716 Київ-Львів.

Пасажирам цих поїздів запропонували компенсацію повної вартості квитків.

Центральна комісія з питань ТЕБ та НС поділила Україну на чотири карантинні зони; в "червону" потрапили Луцьк і Тернопіль. За матеріалами РБК-Україна