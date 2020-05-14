Уряд дозволив роботу непродовольчих ринків

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні дозволив відновити роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно- епідемічних заходів безпеки.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Кабінет міністрів 14 травня ухвалив зміни до постанови No 211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.

Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Рішення набуде чинності після опублікування.

Раніше Зеленський сказав, що непродовольчі ринки треба відкривати за умови дотримання заходів безпеки.

Садовий у Львові вже анонсував чергові кроки з послаблення карантину з 15 травня й 18 травня - зокрема, відкриють магазини одягу й взуття, речові ринки, а також поліклініки.

Раніше глава МОЗ Степанов зазначив, що перше пом'якшення карантину відбулося 11 травня, друге планується 22 травня.

Також Степанов озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину, за якими будуть вирішувати чи вводити пом'якшення. За матеріалами rubryka.com