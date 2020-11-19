Уряд скасував вимоги про надання довідки про склад сім'ї для отримання послуг від влади

Кабінет міністр прийняв шість постанов про скасування вимог щодо надання довідки про склад сім'ї для отримання певних адміністративних послуг. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він назвав ціллю Мінцифри "ліквідувати всі безглузді довідки, які вимагають від людей задля бюрократичної галочки".

Надалі довідка про склад сім'ї не потрібна:

- під час призначення грошової допомоги у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців;

- під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов'язаних з доглядом ветеранів війни;

- під час оформлення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника або його звільнення з Держспецзв'язку;

- під час виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (наймання, оренду) житла;

- під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України;

- під час отримання військовослужбовцями житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення.

Як вказав урядовець, чинним законодавством не передбачено отримання такої довідки, а також не визначено орган, який видає таку довідку.

Важливо, що форма довідки про склад сім'ї втратила чинність згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 17 липня 2019 року No 1106. Останній вніс суттєві зміни до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги. За матеріалами Бухгалтер.ua