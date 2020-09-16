Уряд змінив карантинні обмеження у "червоній" та "помаранчевій" зонах

Уряд змінив критерії епідемічної небезпеки "червоної" зони. Також у "помаранчевій" зоні Кабмін вирішив змінити карантинні обмеження. Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив під час засідання 16 вересня з доопрацюванням в один день.

Тепер, за словами голови МОЗ Максима Степанова, до "червоної" зони будуть відносити міста та райони, у яких завантаженість ліжок протягом п'яти днів становитиме 75% ліжок. Також для потрапляння у "червону" зону необхідне перевищення середнього рівня в країні захворюваності на коронавірус на 100 тисяч населення за два тижні більше ніж у п'ять разів.

Водночас у "червоних" зонах з обмеженнями зможуть працювати школи та дитячі садочки. Протиепідемічні обмеження у "червоній" зоні визначатимуть спільним рішенням державна та регіональні комісії з питань ТЕБ та НС. Також у таких регіонах можуть одномоментно або поступово закрити всі сфери, які є причиною спалаху COVID-19.

Також заборонено відвідувати заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти в "зеленій", "жовтій" та "помаранчевій" зонах, якщо на самоізоляцію через контакт з пацієнтом з коронавірусом відправлено більше ніж 50% класів..

При цьому у "помаранчевій" зоні уряд вирішив змінити карантинні обмеження. Зокрема, на вході до місця проведення заходу або до закладу мають обов'язково встановити інформаційні матеріали про площу та максимально можливу кількість відвідувачів. Окрім того, у таких регіонах не буде встановлюватися заборона на перевезення в громадському транспорті пасажирів із розрахунку на заповненість 50% сидячих місць. У закладах культури тепер можна заповнювати зали на 50%.

З початку серпня в Україні діє "зональний" розподіл областей. Це означає, що регіони з найменшою захворюваністю COVID-19 знаходяться в "зеленій" зоні, а області зі значним поширенням - в "помаранчевій" і "червоній".

З початку літа епідеміологічна ситуація в Україні значно погіршилася, кількість нових випадків інфікування щодня зростає. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив цю тенденцію небажанням українців дотримуватися правил профілактики коронавірусу. За матеріалами ZN.UA