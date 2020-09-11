Усікновення голови Іоанна Предтечі: значення свята, прикмети та заборони дня

Сьогодні, 11 вересня, православні християни згадують день насильницької смерті Хрестителя Господнього Іоанна. У церковному календарі він має назву Усікновення голови Іоанна Предтечі.

Усікновення голови Іоанна Предтечі: історія свята

Пророк Іоанн Хреститель - найбільш шанований християнський святий після Діви Марії. Народився він у сім'ї праведних Захарії та Єлизавети. По материнській лінії Іоанн був родичем Ісуса Христа і з'явився на світ на декілька місяців раніше за Спасителя.

Він проповідував народу пришестя Ісуса Христа, тому його називають Предтечею. Також його ще називають Хрестителем за те, що хрестив Господа у водах ріки Йордан.

Після Хрещення Ісуса Іоанн продовжив своє пророче служіння, викриваючи пороки та гріхи, закликаючи до покаяння. Зокрема, він викрив царя Ірода, який при живому браті відібрав у того дружину Іродіаду і сам з нею одружився. Іроду це не сподобалося, однак, побоюючись народного гніву, він не наважувався стратити Іоанна Хрестителя й натомість звелів кинути до в'язниці.

Однак дружина його брата Іродіада, з якої він жив разом, намовила свою дочку Соломію обманом змусити царя вбити в'язня. На бенкеті з нагоди дня народження Ірода дівчина станцювала для нього. Танець так сподобався Іроду, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Соломія попросила голову Іоанна на блюді. Ірод виконав це її прохання.

Ця подія й стала причиною для встановлення сьогоднішнього свята.Голова Іоанна Хрестителя: втрата та знайдення святині

Через багато років після страти Іоанна Предтечі земля, в якій похована його голова, перейшла у власність благочестивого вельможі Інокентія. Посудину з головою виявили під час будівництва церкви. Це було перше знайдення голови Іоанна Хрестителя.

День Усікновення голови Іоанна Хрестителя - що не можна робити

Від святині стали творитися чудеса. Незадовго до своєї смерті Інокентій знову зарив її в тому ж місці - щоб вона не була зневажена іновірцями. Потім були ще два знайдення голови Іоанна Хрестителя, на згадку про які також встановлені свята.Що не можна робити в день Усікновення

У цей день потрібно дотримуватися суворого посту на знак скорботи християн про насильницьку смерть великого пророка. Натомість є низка заборон, а саме:

не прийнято подавати на стіл продукти круглої форми: хліб, капусту, кавун, диню, помідори і яблука. Їх не можна різати, адже вони асоціюються з формою голови; не дозволяються танці й шумні святкування; господиням заборонено шити та в'язати; категорично не рекомендується стригтися і навіть зачісуватися; не можна нікому позичати гроші й узагалі що-небудь віддавати з дому.

Прикмети та повір'я на 11 вересня

Якщо цього дня журавлі попрямують на південь, то зима буде ранньою.

Лебідь у небі - до швидкого снігу, а гусак - до дощу.

Дощ із грозою в день Усікновення голови Іоанна Предтечі - осінь буде теплою.

Якщо 11 вересня на шляху зустрілася біла собака, слід чекати швидкого фінансового добробуту та удачі. При цьому зустрічну тварину потрібно нагодувати або пригостити чимось.

За матеріалами УНІАН.