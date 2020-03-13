В "Борисполе" арестовали 1,5 тонны медицинских масок

В то время, как в Борисполе у троих пассажиров рейса "Милан-Каир" МОЗ не обнаружил коронавирус, правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на выездном заседании Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Он отменил, что маски планировали вывезти в Объединенные Арабские Эмираты и Италию вопреки решению правительства о запрете экспорта этих средств защиты.

"Сейчас маски конфисковано, есть уголовное производство", - сказал Аваков.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость подобных случаев.

Ранее пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области. По материалам Українськi Новини.