В "Борисполе" арестовали 1,5 тонны медицинских масок
В то время, как в Борисполе у троих пассажиров рейса "Милан-Каир" МОЗ не обнаружил коронавирус, правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на выездном заседании Кабинета Министров, передают Українськi Новини.
Он отменил, что маски планировали вывезти в Объединенные Арабские Эмираты и Италию вопреки решению правительства о запрете экспорта этих средств защиты.
"Сейчас маски конфисковано, есть уголовное производство", - сказал Аваков.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость подобных случаев.
Ранее пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области. По материалам Українськi Новини.