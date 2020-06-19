В Борисполе установили лабораторию для тестирования на COVID-19

В столичном аэропорту Борисполь установили первую лабораторию, которая проводит ПЦР-анализы на коронавирус и тесты на антитела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне.

Дыхне уточнил, что на данный момент лаборатория будет проводить тестирования экипажей МАУ, однако ее смогут воспользоваться и вылетающим и прилетающие пассажиры, если страна прилета будет требовать соответствующую справку

"Например, Тунис, с которым скоро будет восстановлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", - отметил Дыхне.

Президент МАУ также отметил, что ПЦР-тестирования на данный момент имеют наивысшую чувствительность по сравнению с экспресс-тестами. Время выполнения теста занимает три часа. Одновременно лаборатории может принять 96 образцов. По материалам Bigmir)net Новости