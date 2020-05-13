В центре Киева на акцию протеста собираются перевозчики

В Киеве на Европейской площади собираются перевозчики. Автобусы прибывают на Европейскую площадь. Акция назначена на 10:00.

Об этом KV стало известно из сообщения на Telegram-канале PavlovskyNews.

Как сообщается, на Европейскую площадь съезжаются автобусы со всей страны. Перевозчики готовятся к масштабному митингу.

Участники акции заявляют, что будут добиваться от Кабмина разрешения на внутренние и международные пассажирские перевозки. Водители жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих семьи.

Сообщается, что начало акции запланировано на 10:00. Однако, согласно данным сервиса Google Maps, уже сейчас в этом районе затруднено движение транспорта.

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Напомним, правительство Украины планирует вводить адаптивный карантин в случае заболеваний в отдельных городах. При этом в Кабмине надеются, что вводить в стране полный локдаун не придется.