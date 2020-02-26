В Германии выявлен новый случай заражения коронавирусом

В Германии зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщила во вторник газета Rheinische Post.

По ее данным, один человек заболел в городе Эркеленц в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе страны. Его госпитализировали в больницу Дюссельдорфа.

Ранее во вторник агентство DPA со ссылкой на власти федеральной земли Баден- Вюртемберг сообщило о еще одном зафиксированном случае заражения коронавирусом на юге страны. По его данным, заболевший - 25-летний житель региона. Он проживает в районе Гёппингена. По предварительной информации, он недавно вернулся из Милана, где проводил отпуск.

До этого в ФРГ было известно о 16 случаях заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Ранее сообщалось, что первые случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы на территории Европы, а именно в Австрии, Хорватии, Швейцарии, Испании и Румынии.

В частности число жертв коронавируса нового типа в Италии достигло 11, зафиксировано 322 случая инфицирования.

Как сообщалось, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии.

Также выяснилось, что китайский коронавирус мог проникнуть в разные регионы Италии из-за ошибок руководства больницы, где лечился первый заболевший. По материалам Слово і Діло.