В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, - ООН

По оценкам Организаций Объединенных Наций (ООН), в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наTwitter ООН.

Отмечается, что 1,1 млн из которых - это люди, старше 60 лет.

С начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек - но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гум.помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн - старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций собрала больше половины необходимой суммы для оказания жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Для необходимой помощи ООН хочет собрать 162 млн долларов

В 2020 году правительство Германии выделит 850 млн евро на гуманитарные проектымеждународной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса