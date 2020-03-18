В Киеве госпитализировали военного пенсионера с коронавирусом

У пенсионера Министерства обороны Украины по результатам экспресс- тестирования обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"Военному пенсионеру провели два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID- 19, один из которых дал положительный результат", - говорится в сообщении.

В настоящее врем состояние здоровья пациента удовлетворительное. Его изолировали в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра ГВКГ в Киеве. Анализы отправили в Киевский городской лабораторный центр для подтверждения диагноза.

По данным командования, мужчина сам обратился в госпиталь с жалобами на состояние здоровья и предупредил, что контактировал со своим другом с ОРВИ. По словам пациента, к его другу недавно приезжали дети, живущие за границей. По материалам "Новое время".