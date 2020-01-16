В Киеве начали работать новые турецкие эвакуаторы

На киевские улицы выехали новые эвакуаторы с боковой загрузкой автомобилей, которые способны погрузить машину всего за пару минут. Об этом сообщили в столичной Инспекции по парковке. Для сравнения: старые эвакуаторы загружают автомобиль за 10-15 минут.

В случае с новыми турецкими погрузчиками компании Miles Eurolift, колеса машины нарушителя нет необходимости фиксировать, что значительно ускоряет процесс эвакуации.

Турецкий эвакуатор может загрузить автомобиль весом до 2,5-3 тонн.

Первые два эвакуатора нового типа уже начали работу 13 января 2020 года.

"Город не потратил ни копейки на закупку эвакуаторов. Мы нашли способ, когда желающие предприятия могут участвовать в предоставлении услуг эвакуации", - говорят в Инспекции по парковке.

Напомним, еще в декабре прошлого года мер Киеве Виталий Кличко заявлял о намерении пополнить парк эвакуаторов минимум до 100 машин. В планах городских властей обеспечить круглосуточную работу погрузчиков на столичных улицах.

В среднем на улицах столицы сегодня работают около 22-х эвакуаторов.

"Перед тем, как эвакуировать автомобиль, инспектор по парковке в присутствии свидетелей проводит фото/видеофиксацию транспортного средства и составляет акт осмотра и временного задержания транспортного средства. Затем автомобиль грузят на эвакуатор и доставляют на штрафплощадку", - отметили в Инспекции по парковке. По материалам Український Бізнес Ресурс.