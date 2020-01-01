В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве 1 января состоялась традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры. В этом году отмечается его 111 годовщина. В шествии приняли участие около 1500 человек, передает Громадське.

Факельное шествие началось в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Она двинулась к Киевской городской государственной администрации. Участники держали в руках плакаты и файеры.Среди участников акции, в частности, были представители партии "Всеукраинское объединение Свобода", "Конгресс украинских националистов" и "Правого сектора". Шествие сопровождал оркестр.

Участники выкрикивали: "Степану Бандере трижды слава, слава, слава" и "Наша земля - наши герои".

Напомним, депутаты зарегистрировали в Верховной Раде 5 декабря проект постановления о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины. За это решение подписались 21 депутат из разных фракций.

Дальше проект постановления должен рассмотреть комитет по вопросам культуры и духовности.

Как известно, звание Героя Украины было присвоено Степану Бандере 22 января 2010 года. В том же году Донецкий окружной административный суд отменил решение.

По материалам Громадське