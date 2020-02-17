В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 15 февраля киевляне пережили теплую ночь за 140 лет наблюдений.

Об этом сообщает UATV со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что столбик термометра не опустился ночью ниже 2,3°С, что на 1,4°С теплее, чем в 1950 году.

"Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась самой теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8°С, что на 0,1°С теплее, чем в 1974 году", - говорится в сообщении.

По материалам UATV