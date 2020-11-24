В Києві за добу виявили понад 1,4 тисячі нових випадків коронавірусу, серед них 81 медик

За минулу добу в Києві виявили 1 422 нових випадків коронавірусу, повідомив міський голова Віталій Кличко. Зокрема, COVID-19 виявили у 81 медика.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1422 хворих на коронавірус. Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1173 киян", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за весь час пандемії у столиці виявили 61 640 випадок коронавірусу. Серед тих, у кого COVID-19 виявили минулої доби, 865 жінок віком від 18 до 84 років, 471 особа віком від 19 до 86 років, 51 дівчинка від 9 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років. Зокрема, минулої доби коронавірусну інфекцію виявили у 81 медика.

"До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 347 людей. Усього коронавірус подолали 21 091 мешканець Києва", - додав Кличко.

За його словами, найбільше випадків коронавірусу минулої доби виявили у Деснянському районі - 427, Подільському - 170 та Дарницькому - 159 випадків.

Станом на 23 листопада, в Україні зафіксували 647 976 випадків коронавірусу. Зокрема, за минулу добу COVID-19 виявили у 12 287 осіб. Всього з початку пандемії 299 358 осіб одужали, 11 263 - померли.

Раніше повідомлялося про те, що з початку літа аномальними темпами зростає смертність в західних областях України. При цьому у вересні в окремих областях рівень смертності досяг 37%. Найбільше зростання смертності спостерігається в Чернівецькій області. Там він почався у квітні й за станом на вересень досяг 27%.

З 14 по 30 листопада в Україні діє "карантин вихідного дня". Згідно з постановою Кабміну, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада по 30 листопада 2020 року забороняється робота підприємств громадського харчування (крім послуги на винос), робота торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, діяльність суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення (є винятки), діяльність установ культури й проведення культурних масових заходів, крім кіно- і відеозйомок, за умови обмеження доступу до місця знімання. Також повинні бути закритими спортивні зали, фітнес-центри, басейни.

Магазинам та іншим компаніям рекомендовано визначити 2 години (з 10:00 до 12:00 або в інший час дня) для пріоритетного обслуговування громадян похилого віку та людей з інвалідністю. За матеріалами ZN.UA