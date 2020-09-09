В Криму окупанти залучили військових до водопостачання Сімферополя

Окупаційна влада Криму залучили підрозділ російських трубопровідних військ до робіт по забезпеченню водопостачанням Сімферополя.

Зокрема, як пише "Крим.Реаліі", військові перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу нижче Білогірського водосховища, зі ставка що утворився, військові почали качати воду на потреби Сімферополя.

На місці проведення робіт військові розбили наметове містечко, залучено багато техніки.

Спеціальні автомобілі, оснащені помпами, качають воду в змонтовані трубопроводи.

Річка Біюк-Карасу нижче земляної дамби, насипаної військовими, залишилася без води.

При цьому активісти відзначають, що вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання не тільки Феодосії і Судака, а й лежать в річище річки сіл, а також такі великі об'єкти, як артфорум "Таврида" і Білогірська мегатеплиця.

Тепер же все ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя. Вся ця ситуація загрожує великими бідами, але окупаційні власті говорять, що "треба потерпіти".

У Росії визнали, що не можуть забезпечити водою півострів. Крим продовжує страждати від маловоддя. Росводресурсов вважають дорогим проєктом опріснення води Чорного моря, так само як і перекидання води на окупований Кримський півострів з Краснодарського краю або Ростовської області Росії.

За даними Росводресурсов, води у водосховищах природного стоку зараз в 2,3 рази менше, ніж було на початок вересня минулого року.

Про можливу подачу води до Криму раніше говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він стверджував, що Україна готова забезпечувати Крим прісною водою тільки в разі гуманітарної катастрофи на півострові, але не постачатиме воду "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає. Цю тезу придумала російська пропаганда у своїх цілях.

За матеріалами ZN.UA.