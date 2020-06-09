В МЗС назвали країни, з якими у першу чергу може відновитись авіасполучення

У Міністерстві закордонних справ очікують, що міжнародне авіасполучення насамперед може відновитися з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною та Кіпром.

Як пише "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю.

За його словами, МЗС розглядає можливість у першу чергу відкривати авіасполучення з країнами, де контрольована епідемічна ситуація, вже діє регулярне авіасполучення й немає обмежень на в'їзд для громадян України.

"Ми активно продовжуємо опрацьовувати відповідні питання на двосторонньому рівні, і наразі є позитивні сигнали, що дають змогу очікувати відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною та Кіпром", - сказав Євген Єнін.

Він додав, що перемовини ведуться ще з низкою держав, і новини повідомлятимуть "в міру прогресу".

Нагадаємо, на початку минулого тижня міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що міжнародне авіасполучення Україна відновить з 15 червня. Серед країн, з якими рейси можуть відновитися у першу чергу, він називав Туреччину, Грецію, Кіпр, Чорногорію та Хорватію.

Згодом стало відомо, що відновити авіасполучення з Україною готова Туреччина та, попередньо, Греція - з 1 липня. Довідка Finance.ua: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, у які країни українці зможуть полетіти відпочивати вже цього літа. Серед тих, з ким уже домовляється українська сторона - Туреччина, Греція та Іспанія.

За матеріалами Економічна Правда