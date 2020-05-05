В ОАЕ загорівся житловий хмарочос. (фото, відео)

За попередньою інформацією, постраждалих немає

У місті Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах зайнялася 45-поверхова житлова будівля Abbco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gulf News.

Наголошується, що пожежа виникла на десятому поверсі і поширилася на всю будівлю. Мешканців хмарочоса і найближчих будинків евакуювали.

На місці знаходяться пожежні машини і лікарі швидкої допомоги. Про постраждалих або загиблих поки не повідомлялося. Поліція використовує безпілотник, щоб перевірити, чи залишилися всередині люди.