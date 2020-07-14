В Одесі посилили карантин

В Одесі вирішили посилити карантин на тлі поширення COVID-19. Таке рішення ухвалила напередодні міська комісія ТЕБ, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.

"Міська комісія ТЕБ ухвалила рішення щодо посилення карантинних заходів в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Так, підприємцям необхідно забезпечити заборону роботи в період з 23:00 до 7:00 розважальних закладів (нічних клубів), а також при наданні послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т. ін.), закладів культури (крім кінотеатрів та послуг громадського харчування з адресної доставки і замовлень на винос).

Комісія рекомендувала ГУНП в Одеській області, ГУ Держпродспоживслужби в області зокрема забезпечити роз'яснювальну роботу і контроль за дотриманням обмежень.

"Також необхідно посилити контроль над дотриманням карантинних заходів у торгово-розважальних центрах і на території узбережжя міста", - додали у мерії.