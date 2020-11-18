В Одесі знайшли кокаїну на 4 млн доларів у контейнері з бананами
Служба безпеки України та прикордонники попередили контрабанду партії кокаїну з Південної Америки. Її вартість за тіньовими розцінками становить майже 4 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Як повідомляється, в СБУ отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту "Південний", і наркотик прихований серед вантажу з бананів. Під час митного огляду контейнера правоохоронці знайшли 20 кг брикетів із кокаїном.
Служба безпеки за даним фактом розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб.
Фото: вилучені наркотики (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, СБУ в Одесі блокувала транзит 750 кг психотропної речовини каптагон. Така кількість цього наркотику на чорному ринку оцінюється у понад 30 млн доларів.
Крім того, на початку жовтня СБУ перекрила канал постачання наркотиків з України в "ДНР" транзитом через Росію. За матеріалами РБК-Україна.