В Одесі знайшли кокаїну на 4 млн доларів у контейнері з бананами

Служба безпеки України та прикордонники попередили контрабанду партії кокаїну з Південної Америки. Її вартість за тіньовими розцінками становить майже 4 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як повідомляється, в СБУ отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту "Південний", і наркотик прихований серед вантажу з бананів. Під час митного огляду контейнера правоохоронці знайшли 20 кг брикетів із кокаїном.

Служба безпеки за даним фактом розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб.

Фото: вилучені наркотики (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ в Одесі блокувала транзит 750 кг психотропної речовини каптагон. Така кількість цього наркотику на чорному ринку оцінюється у понад 30 млн доларів.

Крім того, на початку жовтня СБУ перекрила канал постачання наркотиків з України в "ДНР" транзитом через Росію. За матеріалами РБК-Україна.