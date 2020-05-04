В Офісі президента очікують пік коронавірусу до середини травня

Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні, ймовірно, відбудеться до середини травня. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час відеоконференції, організованої Atlantic Council.

За його словами, такий прогноз розвитку епідеміологічної ситуації озвучили українські вчені.

"Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо пік ще до середини травня", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна зможе уникнути піку захворювання, якщо будемо дотримуватись тих рекомендацій і того плану, який розробило Міністерство охорони здоров'я.

Як відомо станом на ранок 4 травня в Україні 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1 619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

За матеріалами zik.ua