В Польше опровергли информацию о выявлении в стране коронавируса COVID-19

Случай заражения коронавирусом COVID-19 в Польше не подтвердился. Об этом заявил представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, - сообщает "Левый берег" со ссылкой на Wpolityce.

По его словам, в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако они не подтверждены.

Как сообщил ранее ресурс Express Ilustrowany, сегодня, 27 февраля, в городе Лодзь подтвердили заражение китайским коронавирусом. "Заболела 25-летняя женщина, которая недавно вернулась из Таиланда. Она вернулась в Лодзь еще 22 февраля и у нее было плохое самочувствие", - было указано в сообщении.Отмечается, что девушке стало плохо еще в Таиланде. У нее была сильная отдышка, она принимала антибиотики.