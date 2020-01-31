В Румынии произошло землетрясение, толчки ощущались в Украине

Ночью в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча. Очаг землетрясения залегал на глубине 120 километров.

Подземные толчки ощущались в радиусе 250 километров. Землетрясение также ощущалось в Болгарии, Молдове, Румынии и Украине.

"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 03:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), который распространился на территорию Одесской области без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", - говорится в сообщении ГСЧС. По маиериалам https://zik.ua